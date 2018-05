Chwała geometrii polega na tym, że przy pomocy niewielu reguł, można osiągnąć tak wiele.

-Sir Isaac Newton

HOOX to symbioza natury i geometrii. Ich forma inspirowana jest figurą sześcioboku (Hex), od którego pochodzi nazwa. Autorska seria futurystycznych mebli robionych na zamówienie. Gładkie płaszczyzny precyzyjnie zamknięte w geometrycznych formach, których próżno szukać w popularnych sklepach.

Meble wykonuję własnoręcznie z litego drewna. Jakiego? Jakiego chcesz. Do wyboru masz masywny dąb, sprężysty jesion, urokliwą czereśnię oraz bieloną sosnę. Ich wspólnym mianownikiem jest najwyższa jakość oraz lokalne pochodzenie.

PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Myślisz o nowoczesnym wystroju, lecz od industrialnych loftów wieje chłodem? Poczuj w dotyku ciepło litego drewno. Poznaj rodzinę futurystycznych mebli, w skład której wchodzą stół, taboret, krzesło i hoker (stołek barowy) z metalowymi elementami. Nowoczesne wzornictwo połączone z pięknem drewna, dostępne w dowolnej konfiguracji.

Oryginalna estetyka i kunsztowne wykonanie zawładną Twoim domem. Geometryczna bryła znakomicie pasuje do nowoczesnej, minimalistycznej architektury wnętrz. Co więcej, HOOX równie wyraziście dopełnia wnętrza urządzone w klasycznym stylu. W końcu reguły są po to, żeby je łamać!

WYKONANIE I ZAMÓWIENIA

Wymiary i rodzaj drewna pozostawiam do indywidualnego uzgodnienia. Wykonane bez użycia płyt klejonych lub fornirowanych. Meble zabezpieczam lakierem bezbarwnym, który zapewnia długotrwałe i bezstresowe użytkowanie. Ze względu na złożoność projektu, czas realizacji pojedynczego mebla to minimum od 9 do 12 dni roboczych.